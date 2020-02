Drone in volo sul nuovo cantiere della Fipili

Dopo la conclusione del maxi cantiere sono in corso di svolgimento altri interventi sul viadotto del Turbone.

GINESTRA FIORENTINA — Dal 27 gennaio sulla superstrada Fipili è stato aperto un nuovo cantiere all'altezza del viadotto del Turbone, nel tratto Ginestra-Montelupo Fiorentino.

L'intervento sul viadotto del Turbone, la cui necessità è emersa durante i lavori di manutenzione straordinaria conclusi il 14 dicembre scorso, interessa un tratto di 400 metri, e serve per effettuare lavori di adeguamento delle barriere stradali e delle barriere acustiche con la completa demolizione e rifacimento del cordolo di sostegno in calcestruzzo armato.

Nelle immagini girate dal drone (visibili in fondo all'articolo) si vede il cantiere al lavoro sul viadotto del Turbone.

I lavori comportano il cambio di carreggiata per gli automobilisti in transito e vengono eseguiti prima sulla carreggiata in direzione Mare, poi su quella in direzione Firenze e si protrarranno sino alla fine della primavera.

Come in occasione dei lavori del maxi-cantiere chiuso a metà dicembre 2019, in caso di code o traffico eccessivo chi percorre la FiPiLi potrà utilizzare come viabilità alternativa la sp12 'della Val di Pesa', mentre i mezzi pesanti e chi vuol raggiungere la costa potranno scegliere l'autostrada A11 Firenze-Mare.

Verranno adottate iniziative di comunicazione per avvisare l'utenza dei possibili disagi. Oltre alla consueta cartellonistica stradale ed ai messaggi sui pannelli a messaggio variabile, saranno diffuse informazioni via radio e tramite notiziari tv sulle reti locali. Saranno utilizzate inoltre pagine social e portali web tra cui quelli della Regione, della Città metropolitana, di Muoversi in Toscana, del Global Service FiPiLi.