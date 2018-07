La Toscana chiede l'autonomia in dieci materie

il governatore Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore alla presidenza Bugli, ha incontrato la neo ministra degli Affari regionali Erika Stefani

ROMA — Un regionalismo rafforzato e differenziato. È questa la richiesta che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore alla presidenza, Vittorio Bugli, ha rivolto alla neo ministra degli Affari regionali e delle Autonomie, Erika Stefani in un i contro avvenuto nella sede del Ministero di via della Stamperia.

"L'incontro con la ministra è stato positivo - ha spiegato il presidente Rossi - Ci accompagnerà in tutti i Ministeri con i quali dovremo discutere le nostre richieste ed entro l'autunno prossimo contiamo di poter siglare l'intesa complessiva. A questa dovrà poi seguire un passaggio in Parlamento, chiamato ad approvare la legge che riguarderà l'autonomia speciale per la Toscana".

La Toscana ha chiesto di ottenere maggiore autonomia in dieci materie. Si tratta della salute, del governo del territorio, dell'ambiente, della tutela del lavoro, di istruzione e formazione, dei beni culturali, dell'accoglienza dei richiedenti asilo, delle autonomie locali, del coordinamento della finanza pubblica e dei porti.

"Giudico però fondamentale il mantenimento dell'unità nazionale - precisa Enrico Rossi - Per questo ho chiesto che sia istituito un tavolo vero di monitoraggio continuo, affinché lo Stato possa controllare il rispetto dei livelli di assistenza e dei servizi che devono essere erogati dalle Regioni a tutti i cittadini italiani. Lo Stato deve riservarsi il diritto di intervenire qualora le Regioni non siano capaci di attuare in maniera adeguata l'ulteriore autonomia di cui verranno dotate. É un tavolo di monitoraggio che potrà servire anche a fare il confronto tra le Regioni, perché tutti possano assumere al proprio interno le migliori esperienze attuate".

Regione Toscana e Ministero degli affari regionali e delle Autonomie designeranno a breve le rispettive delegazioni trattanti che si incontreranno per esaminare concretamente le richieste di maggiore autonomia avanzate dalla Toscana. Sarà l'assessore regionale alla presidenza, Vittorio Bugli, a guidare la delegazione toscana, anche se il presidente Rossi parteciperà agli incontri che porteranno all'accordo finale.