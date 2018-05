Antincendio boschivo con i detenuti della Gorgona

L'Aib toscano, in vista della stagione estiva, addestrerà alle pratiche antincendio dieci detenuti della casa circondariale labronica

LIVORNO — L'organizzazione antincendi boschivi (Aib) della Regione Toscana, in accordo con la direzione della Casa circondariale di Livorno, ha avviato un primo corso di addestramento per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi forestali sull'Isola di Gorgona. Il corso è rivolto ai detenuti del carcere, impegnati in questi giorni nelle lezioni in aula e nelle prove pratiche in bosco.

La formazione è curata da personale tecnico regionale e dagli istruttori del centro di addestramento antincendi boschivi la Pineta di Tocchi di Monticiano (Si) e prevede anche una prova pratica a giugno che consisterà in una simulazione di spegnimento di incendio boschivo.

Il primo corso, rivolto a dieci detenuti sull'Isola di Gorgona, disporrà della presenza stabile di una squadra operativa formata per la lotta agli incendi boschivi e fornita di dispositivi di protezione individuale, di apparati radio per le comunicazioni sulla rete Aib e di un mezzo 4x4 con cisterna della capacità di 1000 litri.

A conclusione di questo addestramento partirà un corso Aib rivolto al personale della struttura penitenziaria di Gorgona e un analogo percorso di formazione è in fase di definizione anche per l'isola di Pianosa.