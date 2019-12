"Tragedia Trw, proprietà si assuma responsabilità"

A dirlo Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord di Livorno, dopo la morte di un senzatetto all'interno della struttura

LIVORNO — "All'interno dell'area ex Trw si è purtroppo consumato un nuovo tragico episodio di cronaca nera", dice Terreni riferendosi a quanto avvenuto nei capannoni della ex fabbrica, dove un 43enne rumeno è stato trovato morto e il Pm ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso ( vedi articoli correlati ).

"Il proprietario di quell'area adesso deve assumersi le proprie responsabilità in modo serio", aggiunge Terreni. "Il sindaco Luca Salvetti si è appellato giustamente più volte alla proprietà, senza però ottenere impegni e risposte concrete. L'auspicio è che adesso facciano un passo avanti anche la Prefettura e la Procura. Lo Spi-Cgil quartieri nord di Livorno ritiene infatti che a questo punto possano esserci gli estremi per arrivare a una denuncia penale nei confronti della proprietà. E' arrivato il momento che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità.

Resta in ogni caso fondamentale che le istituzioni – considerata l'importanza nazionale di quel sito – spingano per arrivare alla bonifica di quell'importante area".