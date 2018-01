Si sente male nel bosco, chiede aiuto e muore

Tragica battuta di caccia per un uomo che è riuscito a dare l'allarme al 118 ma è morto prima dell'arrivo dei soccorritori

LUCCA — E' partito in mattinata per andare a caccia, si è avventurato in un luogo particolarmente difficile da raggiungere e si è sentito male. Se ne è accorto il 60enne lucchese protagonista della tragica vicenda e ha fatto anche in tempo a chiamare il 118 e i familiari. Poi il silenzio.

A trovare il suo corpo ormai senza vita è stato il Soccorso alpino della Toscana che, anche grazie alle indicazioni di altri cacciatori, è arrivato nel punto in cui si trovava l'uomo.

Sul posto anche i carabinieri forestali e i vigili del fuoco.