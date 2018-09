Operai Bekaert in corteo davanti alla Pirelli

Sciopero e presidio di protesta a Milano dei lavoratori dell'azienda di Figline a rischio chiusura. Presenti il governatore Rossi e la sindaca Mugnai

MILANO — I lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno oggi hanno sfilato in corteo per le strade di Milano e poi hanno manifestato davanti alla sede della Pirelli. L'iniziativa di protesta milanese si è svolta in concomitanza con lo sciopero per l'intera giornata proclamato da Fim, Fiom e Uilm per salvare i 318 posti di lavoro dell'azienda a rischio chiusura.

La decisione di manifestare anche a Milano nell’ambito delle iniziative di lotta decise nell’ultima assemblea è stata assunta dai sindacati perchè "la storia dello stabilimento fiorentino è la storia di Pirelli”, che ne è stata proprietaria dal 1961 fino a dicembre 2014 e tutt'oggi ne è il cliente principale.

Alla Pirelli i lavoratori chiedono di assumersi le proprie responsabilità per scongiurare la chiusura, svolgendo un ruolo attivo per far sì che nello stabilimento di Figline possa continuare a produrre lo steel cord e consentire, a differenza di quanto richiesto da Bekaert, l'eventuale cessione della fabbrica anche a competitor.

Al presidio a Milano hanno partecipato anche il presidente della Regione Enrico Rossi e la sindaca di Figline Giulia Mugnai che hanno chiesto di incontrare i vertici della Pirelli, inutilmente.

"Hanno chiuso in faccia le porte della Pirelli alle istituzioni di tutti i livelli della Toscana" ha dichiarato la prima cittadina.

"Ho apprezzato che Di Maio sia venuto alla Bekaert e abbia preso l'impegno di predisporre un provvedimento urgente per l'introduzione della cass integrazione per cessazione; ora pretendiamo che lo rispetti - ha dichiarato il presidente Rossi - A Pirelli invece chiedo di farsi sentire. Noi non abbiamo i titoli giudirici per chiederle di intervenire ma, da cliente della bekaert, ha gli strumenti per farlo. Chiediamo che si senta moralmente impegnata a dare una mano".

Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato le organizzazioni sindacali, l’azienda e le istituzioni per venerdì prossimo, 21 settembre. In occasione dell'incontro gli operai organizzeranno un altro presidio di protesta a Roma.