Scossa di terremoto nel grossetano

L'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 nel territorio di Montieri. Il sisma è avvenuto a dieci chilometri di profondità

MONTIERI — La scossa di terremoto è avvenuta stamattina alle 9.37. Secondo i valori registrati dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma il sisma è avvenuto a dieci chilometri di profondità. La segnalazione del sisma è stata data anche sui social network.

In Toscana negli ultimi giorni si sono verificate altre scosse di terremoto, in particolare in Val d'Orcia dove è in corso una scia sismica. Molte, infatti, le scosse di magnitudo compresa tra 1.3 e 2 avvertite in molti comuni della zona.