Itinerari culturali, nasce la Carta di Sarteano

La Carta è frutto di una strategia convidisa fra Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Marche e Umbria per lanciare gli itinerari culturali

SARTEANO — E' iniziata nell'abbazia di Spineto la due giorni di confronto fra Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Marche e Umbria sulla gestione dei cammini e degli itinerari culturali. L'evento affronta una tematica strategica: la costruzione di un prodotto turistico complesso attraverso un percorso comune e condiviso.

In questa fase sono stati individuati cinque cammini interregionali pilota (Via Lauretana, Via degli Dei, I Cammini di Francesco, Via Matildica del Volto Santo, Via Clodia) e quattro ambiti operativi e strategici: manutenzione, accoglienza, promozione e governance.

I contributi dei partecipanti e gli impegni presi dalle sei Regioni confluiranno, al termine dei lavori, in un documento, la ‘Carta di Sarteano', che segnerà le future linee guida per le azioni sui cammini dell'Italia centrale.