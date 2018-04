Pasquetta di sole e code in Toscana

La bella giornata ha incoraggiato tanti a mettersi in viaggio per la tradizionale gita fuori porta. Traffico bloccato in autostrada e in Fipili

TOSCANA — Una Pasquetta con i fiocchi, di quelle da manuale sul fronte del bel tempo. Sono stati tanti, infatti, i toscani che hanno deciso di mettersi in macchina per trascorrere il lunedì dell’angelo fuori casa, magari per un pin nic o per un assaggio di mare. Alcuni stabilmenti balneari in Versilia, infatti, hanno aperto i primi ombrelloni. Pienone nelle città d'arte: a Firenze code agli Uffizi, all'Accademia e per entrare in Duomo oltre che per salire sulla Cupola. Folla anche a Pisa e Siena.

Tanti hanno scelto anche la campagna del Chianti, l'Amiata e il Mugello.

Il traffico, però, è stato ancora una volta il rovescio della medaglia della giornata. Le code si sono registrate già in mattinata lungo la Fipili a causa di un incidente che ha provocato un incolonnamento di diversi chilometri. Nel pomeriggio le auto si sono fermate soprattutto nel tratto compreso fra lo svincolo di Lavoria e quello di Pontedera, e alla diramazione per Pisa, in direzione Firenze.

Traffico a rilento e code anche sulla autostrada A11, in particolare tra Firenze e Pisa nord e sulla A1 tra Firenze Scandicci e il Bivio A1 Variante in direzione nord.

Dopo il sole di Pasqua, però, ora è atteso il ritorno del maltempo