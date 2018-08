Incendio domato, si teme per frutta e verdura

Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati a spegnere il pauroso incendio nel magazzino di materiali edili. Analisi dell'Arpat in tutta l'area

PIETRASANTA — E' stato domato il terribile rogo divampato ieri intorno a mezzogiorno e mezzo nel magazzino edile di via Ponte Nuovo, nella zona industriale di Pietrasanta (vedi articoli correlati). I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere a tacere gli ultimi focolai dell'incendio che nel tardo pomeriggio di ieri era stato circoscritto.

Ora è il momento della conta dei danni e delle analisi sulle possibili conseguenze dell'evento sull'ambiente. L'Arpat, in una nota, spiega di essere intervenuta con i propri tecnici durante le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco quando dal magazzino si levava in aria una densa e nera colonna di fumo nero che ha subito fatto temere la contaminazione dell'aria. Nell'immediatezza, infatti, la ASL Toscana Nord-Ovest a chiedere ai sindaci dei Comuni della Versilia, di informare i cittadini sulla necessità per precauzione di tenere chiuse porte e finestre, di disattivare i sistemi di ricambio dell'aria e di non raccogliere frutta e ortaggi.

Fortunatamente i primi dati registrati da Arpat, che ha posizionato un mezzo mobile a circa 700 metri di distanza e sottovento rispetto all'incendio, non hanno mostrato alterazione dei principali parametri rilevati: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio e acido solfidrico.

Resta invece l'incertezza sugli ortaggi e sulle coltivazioni. I tecnici dell'agenzia regionale provvederanno per questo a campionare quelli a foglia larga per individuare l'eventuale presenza di microinquinanti organici. L'Arpat verificherà anche la ricaduta di polveri sottili. Solo tra alcuni giorni si saprà l'esito delle analisi.