Incendio Serra, fronte di fuoco sotto controllo

Rogo in via di spegnimento nella zona di Vicopisano dove ieri il fuoco aveva ripreso vigore. Attivi ancora alcuni piccoli focolai

CALCI — Il furioso incendio che ha devastato 1.400 ettari di bosco sul Monte Pisano costringendo all'evacuazione di 700 cittadini è sotto controllo: il fronte di fuoco principale è spento, spiegano i vigili del fuoco, e ora restano solo alcuni piccoli focolai attivi. Decisamente migliorata la situazione nella zona di Noce e Lugnano, nel comune di Vicopisano, dove ieri si era verificata una ripresa dell'incendio.

Sul posto resta attivo a pieno regime il il sistema di protezione civile su scala provinciale sotto il coordinamento della Regione mentre buona parte delle squadre dei vigili del fuoco arrivate da fuori Toscana per supportare i colleghi sono già tornate ai loro comandi: restano in tutto 41 uomini, 16 da Pisa con Ucl e carro mensa e 25 da fuori provincia (Lucca, Siena, Prato, Livorno e Massa Carrara). In volo ancora un elicottero della Regione e un Canadair dei pompieri.

Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di bonifica su tutta la superficie bruciata.