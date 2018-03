Cento giorni a maturità, il rito della lucertola

Si è ripetuto in piazza dei Miracoli il tradizionale rito a cento giorni dall'esame di maturità. Moltissimi i ragazzi arrivati a Pisa

PISA — Sono arrivati a Pisa da tutta la Toscana a cento giorni dall'esame di maturità per quello che è ormai un rito propiziatorio, quello della lucertola.

In realtà l'animaletto che sta sulla porta del Duomo ( e che da tradizione andrebbe strofinato per ricavarne fortuna ) non si può più toccare da anni, ma il ritrovo nella piazza più famosa del mondo è rimasto un appuntamento fisso.

Così i tantissimi ragazzi arrivati sul prato verde dei Miracoli hanno potuto praticare riti alternativi: tra questi, cento giri attorno al Battistero o alla Torre Pendente o cento passi, all'indietro, sul viale d'ingresso alla chiesa.

Le forze dell'ordine hanno vigilato con discrezione in modo che tutto si svolgesse senza problemi e i giovani, intorno all'ora di pranzo, dopo una mattinata, peraltro piovosa, passata in piazza, sono ritornati a casa, con la speranza di avere accumulato un pezzo di fortuna in più per sostenere la prova della maturità tra pochi mesi.