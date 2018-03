Scienza è bellezza

Premiati alla Scuola Normale i vincitori del concorso wiki science competition, promosso dalla piattaforma wikipedia in tutto il mondo

PISA — Sono stati 800 in tutta Italia i partecipanti al concorso “Wiki Science Competition”, promosso dalla piattaforma Wikipedia in tutto il mondo. Tra novembre e dicembre dello scorso anno, ricercatori, grafici, fotografi, professionisti di tutte le regioni hanno caricato sulla piattaforma Wikimedia, che recepisce immagini, foto e video da rendere pubblici per gli utenti Wikipedia, i propri file di argomento scientifico. Una giuria di fotografi e ricercatori ha selezionato i lavori giudicati più belli, assegnando agli autori un riconoscimento consegnato quest’oggi alla Scuola Normale, partner dell’iniziativa.

Nelle 5 categorie in cui erano divisi i lavori, hanno vinto per la sezione People in Science, Anna Marchencova (neurobiologa dell’Università di Parma) e Paride Legovini (dottorando in geofisica dell’Università Padova); per Microscopy images, Massimo Brizzi (fotografo di Empoli); per Non photagraphic media, Matteo Gelardi (medico di Bari) e Riccardo Fissore (fotografo di Cuneo); per Images Sets, Stefania Rizzelli (analista alimentare di Modena) e Alessandro Da Mommio (geologo dell’Università di Milano); infine per General Category, ancora Paride Legovini e Fabio Strazzi (fisioterapista di Milano). Ciascuno ha ricevuto un contributo in denaro (600 euro) dall’associazione Amici della Scuola Normale Superiore.

La giuria del concorso era composta dai fotografi Alberto Magliozzi e Alberto Terrile, e dai ricercatori Gianna Maria Contini (medicina), Alessandro Marchetti (chimica), Mario Pasquato (astrofisica), Federico Rastrelli (chimica), Stefano Salvia (storia della scienza) e Mascha Stroobant (biologia). La Normale ha partecipato come sponsor dell’iniziativa, nell’ambito delle iniziative di outreach “Immersioni Virtuali nella Scienza” (VIS).

Hanno consegnato il premio ai vincitori il Direttore della Normale, Vincenzo Barone e il responsabile dell’inserto TuttoScienze del giornale La Stampa, Gabriele Beccaria.