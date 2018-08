"Accoglienza, la gestione torni alla Regione"

Lo ha chiesto al Governo il presidente della Regione Enrico Rossi in visita al centro di accoglienza di don Biancalani la cui attività è stata sospesa

PISTOIA — Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha visitato il centro di accoglienza per migranti ospitato nella parrocchia di Vicofaro a Pistoia dopo la notifica di sospensione dell'attività di accoglienza per la necessità di adeguare alcuni locali comunicata dal parroco don Massimo Biancalani. A don Biancalani, da tempo al centro di polemiche e minacce, Rossi ha espresso la propria vicinanza dopo anche i recenti episodi di intolleranza nei confronti di un ospite a cui è stato sparato con una pistola scacciacani a poca distanza dal centro che, ha detto Rossi al termine dell'incontro, non è a scopo di lucro.

"Faccio presente - ha detto Rossi - che sono state spesso le prefetture a individuare le strutture che accolgono spesso con una gara, ed è bene che si facciano queste verifiche in tutta la Toscana, e non solo, in modo che ci sia dovunque la certezza che siano a norma. La differenza tra questa e altre strutture è che Vicofaro non ha fini di lucro e quindi merita una particolare attenzione e apprezzamento".

L'accoglienza, ha detto Rossi, è un dovere e va fatta con senso di umanità e rispetto delle regole. Un concetto ribadito al termine dell'incontro con don Biancalani che ha spiegato le difficoltà di gestione di un centro come quello di Vicofaro dopo la sospensione dell'attività.