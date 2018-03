Emergenze, dalla Toscana soccorsi in tutta Italia

Inaugurata la nuova Sala Maxi emergenze della Centrale operativa 118 Pistoia-Empoli. Con otto postazioni e di una Sala di unità di crisi multimediale

PISTOIA — Competenza, professionalità, tecnologia e tanto volontariato: questi gli ingredienti della nuova Sala Maxi emergenze della Centrale operativa 118 Pistoia-Empoli. Una struttura, quella di Pistoia, capace di fronteggiare le possibili emergenze non solo in Toscana ma su tutto il territorio nazionale.

La Centrale supporterà la Regione colpita dall’emergenza in tutti gli aspetti connessi al soccorso urgente dei pazienti: dalla ricognizione di ambulanze, automediche, elicotteri e personale medico, fino alla ricerca della disponibilità di posti letto presso le Regioni non coinvolte nella catastrofe.

Sono due le centrali in Italia, quella pistoiese e quella di Torino e sono state attivate in tre occasioni; in una di queste, quella appunto che ha riguardato il sisma che ha colpito l'Isola di Ischia, i soccorsi sono stati gestiti da Pistoia.

La Centrale 118 Pistoia-Empoli dispone di una Sala dedicata alle Maxiemergenze con 8 postazioni operative e di una Sala di unità di crisi multimediale, entrambe dotate delle più moderne tecnologie soprattutto in tema di comunicazioni ed è supportata da personale medico, infermieristico e tecnico altamente specializzato.

Presenti all'inaugurazione l'assessore alla salute della Regione Toscana Stefania Saccardi, quello alla Protezione civile Federica Fratoni, e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borelli, il direttore generale dell'Azienda sanitaria Toscana centro Paolo Morello Marchese, il direttore del dipartimento di emergenza e urgenza Simone Magazzini e il direttore dell'area aziendale 118 Piero Paolini.