E' morto il grande Novello Novelli

L'attore toscano, originario di Poggibonsi, è deceduto a 87 anni. E' stato un interprete prediletto per molti registi a partire da Nuti e Pieraccioni

POGGIBONSI — Novellantonio Novelli, conosciuto e amato come Novello Novelli, è morto all'età di 87 anni. Nato a Poggibonsi, è stato uno degli attori simbolo della Toscana.

Per dedicarsi al mondo dello spettacolo Novelli aveva infilato in un cassetto il suo diploma di geometra. E così è cominciata la sua lunga carriera, prima come impresario dei fratelli Santonastaso e poi come attore, debuttando nel 1981 nel film A ovest di Paperino di Alessandro Benvenuti.

Un successo a cui hanno fatto seguito moltissime altre interpretazioni, con Francesco Nuti, Alessandro Haber, Athina Cenci, Leonardo Pieraccioni, Renato Pozzetto, Massimo Ceccherini.

E' stato uno dei soci fondatori della Fondazione dei Maledetti Toscani e allenatore dell'omonima squadra di calcio.