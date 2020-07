Covid, in Italia picco di persone in quarantena

Mentre tornano a scendere anche se lievemente i nuovi casi di contagio, nelle ultime 24 ore sono aumentate le persone in isolamento domiciliare

ROMA — Dopo il trend in crescita durato per due giorni consecutivi, in Italia oggi si registra un lieve calo nei nuovi positivi al Covid-19. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono infatti 379 i nuovi positivi, poco meno dei 386 conteggiati ieri.

La maggior parte dei nuovi contagi arrivano dal Veneto (+117), seguito da Lombardia (77) ed Emilia-Romagna (36). In aumento invece il numero dei decessi: sono 9. Cala di 194 il numero degli attualmente positivi, oggi sono 12.422.

A salire in maniera significativa (+230) sono invece coloro che si trovano in isolamento domiciliare: il dato complessivo segna quota 11.665.

Tornano a scendere i ricoverati con sintomi (-32 rispetto a ieri) portando il numero a 716. In discesa pure i ricoverati in terapia intensiva: sono 41, 6 in meno di ieri. In crescita pure i guariti: ad oggi sono 199.974, numero superiore rispetto ai 199.796 segnati ieri. Infine i tamponi processati sono stati 68.444, anche questo dato in crescita.