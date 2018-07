Latitante mafioso arrestato in Toscana

Brillante operazione dei carabinieri di San Gimignano e Poggibonsi. L'uomo era riuscito a sfuggire a un maxi arresto avvenuto a gennaio in Sicilia

SAN GIMIGNANO — Ieri pomeriggio i carabinieri di San Gimignano, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi, hanno tratto in arresto F.M. di 40 anni, residente in provincia di Catania e legato al clan mafioso denominato “Santangelo-Taccuni” avente la propria sfera d’attività nei Comuni di Adrano in provincia di Catania.

L’uomo era riuscito a sfuggire ad un maxi operazione di polizia denominata “adranos” che ha avuto luogo in Sicilia il 30 gennaio 2018, durante la quale finirono in manette 29 persone tutte coinvolte a vario titolo in associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostante stupefacenti.

L’uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri e, una volta accertati i provvedimenti a suo carico, è stato rinchiuso del carcere di San Gimignano a disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania che ne aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare.