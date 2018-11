Scegliere i migliori pneumatici 4X4

​Quando si ha l’onere di scegliere il giusto pneumatico per la propria vettura 4X4, spesso l’imbarazzo della scelta può portare una persona ad avere dei dubbi su quale pneumatico scegliere.

TOSCANA — Nella maggior parte dei casi, i moderni 4X4 - che in Toscana abbondano - sono utilizzati su una vasta selezione di terreni; che spesso richiedono pneumatici studiati proprio per quella tipologia di terreno.

Investire nel migliore pneumatico 4X4, può portare la vettura ad avere una migliore presa sul terreno e quindi riuscire a mantenere in strada anche la vettura più fuori controllo. La scelta e l’acquisto del pneumatico sbagliato, può compromettere le performance della vettura, e nei casi più gravi alla sua rottura.



La scelta del pneumatico per un 4X4

La scelta del pneumatico per un fuori strada 4X4, deve essere fatta in base all’utilizzo che si vuole fare di tale vettura. Se si guida principalmente su strade normali, acquistare un pneumatico All-Terrain non potrebbe essere la scelta più opportuna. Poiché si perdono parte delle prestazioni su strada, per avere buone prestazioni su fondi stradali disconnessi. Situazione, che potrebbe accadere una o forse due volte l’anno. Scegliere il pneumatico più indicato, può fare una notevole differenza in questa tipo di vettura.

Tipi di pneumatico 4WD



AllTerrain (A / T)

I pneumatici AllTerrain sono una tipologia di pneumatico per le vetture fuori strada che nel corso degli ultimi anni ha riscosso un notevole successo. Le loro caratteristiche, li rendono una soluzione ideale al 50% per strade asfaltate e al 50% per strade non asfaltate. Nati per essere utilizzati nei fuoristrada dei centri cittadini, non possono dirsi una soluzione ideale per chi ama fare scampagnate in luoghi isolati e con strade ricche di buche.



Highway-Terrain (H / T)

Questa tipologia di pneumatico, a differenzia della precedente, è un pneumatico per 4X4 ideale per l’utilizzo su strade asfaltato. La sua innata propensione nell'essere utilizzato su strada normali, lo porta ad essere una pessima scelta per chi vuole utilizzarlo per guidare nei percorsi fuori strada. Questo pneumatico, offre una guida silenziosa e il battistrada si presenta senza grosse sporgenze e dal design compatto della spalla. Generalmente, i pneumatici H/T, sono ideali per riuscire a guidare sulla sabbia.



Mud-Terrain (M/T)

I pneumatici Mud-Terrain, sono la scelta più ideale per gli appassionati di 4 ruote motrici. Appassionati, che vogliono chiedere al proprio mezzo prestazioni di prim'ordine in ogni situazione. L’aggressivo disegno del battistrada, offre una trazione eccellente anche in caso di fondi stradali fangosi o molto sconnessi. Durante la progettazione di questa tipologia di pneumatico, si tiene conto solo di come permettere la migliore tenuta di strada alla vettura che li andrà a montare.

Il disegno per questa tipologia di pneumatico è molto differente da pneumatico a pneumatico. Non esiste un allineamento da parte dei produttori. Spesso, su siti che propongono percorsi off-road, per esempio in Toscana, è presente un’area di discussione proprio su quali possono essere i pneumatici più idonei alla propria situazione.