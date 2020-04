Contagiata affitta ambulanza e arriva a Siena da Bergamo

La donna era insieme alla sorella. Sono state ricoverate entrambe e denunciate. I genitori, positivi, sono morti in Lombardia

SIENA — I vertici dell’ospedale delle Scotte hanno dato mandato all'ufficio legale di sporgere denuncia nei confronti di due persone, una donna proveniente da Bergamo, positiva al coronavirus, e sua sorella, domiciliata a Siena, dopo che entrambe si erano fatte trasportare in ambulanza dalla città lombarda, dove avevano assistito i genitori poi deceduti a causa del Covid-19, fino al pronto soccorso dell'azienda ospedaliero-universitaria.

"Le due donne - si legge in una nota dell'ospedale delle Scotte - incuranti dei divieti e della normativa vigente e senza alcun preavviso, dalla Lombardia hanno affittato un’ambulanza privata con autista e hanno raggiunto la Toscana, presentandosi al Pronto Soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte per essere assistite nella struttura senese".

"È una storia che ci ha lasciati increduli – ha detto Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese – non solo per come è avvenuta ma anche perché non è accettabile che una persona positiva al Coronavirus, insieme a sua sorella, sia riuscita ad affittare un’ambulanza privata con autista e a farsi portare in un’altra regione senza alcun lasciapassare sanitario e soprattutto senza la certezza di un trasporto sanitario protetto".

"Le signore hanno annunciato la loro venuta, contestualmente alla notizia di positività certa di una delle due, quando erano a pochi chilometri dall’ingresso del Pronto Soccorso delle Scotte, contattando il 118 che ha immediatamente avvisato i colleghi del Pronto Soccorso senese, dove sono state prese tutte le precauzioni del caso - prosegue Giovannini - La donna positiva è stata immediatamente ricoverata presso il padiglione Covid mentre sua sorella è stata immediatamente sottoposta agli accertamenti Covid-19 ed è stata ricoverata anche lei in via precauzionale".

"La signora – ha aggiunto Giovannini – ha riferito di aver deciso di venire a farsi curare a Siena dove risiede la sorella, a seguito della scomparsa dei genitori. Comprendiamo la drammaticità della situazione ma non si può mettere a rischio la salute degli altri. Se ci avessero informato preventivamente o per il tramite del nostro sindaco, avremmo organizzato, se possibile nell’attuale quadro normativo, un trasporto sanitario protetto. Sia la Toscana che la città di Siena hanno una grande tradizione di accoglienza e ospitalità ma in questo modo riteniamo che ci sia stata una violazione dell’ordine e della salute pubblica. Chi bussa al nostro ospedale trova sempre cura e accoglienza ma, in questo caso, troverà anche una denuncia perché è inconcepibile che queste persone abbiano affittato un’ambulanza privata, percorrendo indisturbate oltre 400 chilometri".

"Abbiamo subito provveduto ad informare Procura della Repubblica, Prefettura, Questura, Sindaco di Siena e Regione Toscana – ha concluso Giovannini – per tutte le opportune verifiche del caso e per evitare che accadano cose del genere. Abbiamo fatto di tutto e continueremo a fare di tutto per mettere in sicurezza la città e il nostro ospedale e simili accadimenti non possono e non devono verificarsi".

