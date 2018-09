Spray al peperoncino per tutte le donne in Toscana

Nelle prossime settimane la Lega allestirà gazebo in tutte le province per distribuire lo spray. In programma anche corsi di autodifesa

FIRENZE — Spray al peperoncino e corsi di autodifesa per tutte le donne che vivono in Toscana. La proposta della Lega è stata presentata nella sede del Consiglio regionale dal gruppo del partito di Salvini insieme alla sindaca di Cascina Susanna Ceccardi che, nel suo Comune, di bombolette ne ha già distribuite 400.

"Con un piccolo gesto e una piccola spesa da parte del Comune - ha detto la sindaca Ceccardi - abbiamo donato alle donne un po' di percezione di sicurezza in più. Lo spray può essere veramente utile a sentirsi più sicura, e perché no, anche a difendersi in casi estremi".

Nelle prossime settimane, la Lega allestirà in tutte le province toscane decine di gazebo per avviare la consegna degli spray alle cittadine.

La sindaca Ceccardi ha sempre in borsa una bomboletta dopo aver subito un'aggressione "da gente dei centri sociali anni fa a un gazebo" ha detto ma, da allora, non si è più ritrovata in una situazione di emergenza. Per quanto riguarda la sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione Toscana nel 2020, Ceccardi ha dichiarato di essere a disposizione del partito e che sarà il partito a dire l'ultima parola. Ma di lei si parla anche come candidata all'Europarlamento nel 2019. E anche in questo caso, sarà la Lega a decretare il sì definitivo.