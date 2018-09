"Terremoti, in Toscana 101 scuole senza verifiche"

Interrogazione in Consiglio regionale del vicepresidente Stella (Forza Italia): "La scadenza per le verifiche era il 31 agosto, urgono controlli"

FIRENZE — In oltre 100 scuole della Toscana non sono state fatte le verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici. Ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella (Forza Italia) che, sul problema, ha presentato un'interrogazione.

"L'inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e dovrebbero già essere stati effettuati in tutti gli istituti scolastici i dovuti controlli anti-sismici, la cui scadenza era prevista per il 31 agosto scorso - scrive Stella in una nota - In 101 scuole della nostra regione queste verifiche non sono state fatte e per questo chiediamo agli enti locali di intervenire urgentemente e colmare questo gap".

"Gli enti competenti si devono impegnare a far sì che i ragazzi tornino a scuola in sicurezza - scrive ancora Stella - Ci sono delle zone che sono esposte maggiormente al rischio sismico ed è importante effettuare tutte le verifiche necessarie. La messa in sicurezza delle scuole deve essere assolutamente messa in pratica. Non possiamo aspettare che succeda una tragedia per intervenire. Chiediamo alla Regione di pubblicare l'elenco degli edifici scolastici non a norma, e di sollecitare i controlli presso gli enti locali competenti".