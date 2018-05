Un Rossi machiavellico

Il presidente: "Machiavelli interruppe i "Discorsi" per fare "Il Principe", lanciando un segnale all'unità contro le invasioni. Mi fa pensare a oggi"

TORINO — Machiavelli, si sa, è un classico. "E i politici - ha scherzato il presidente della Toscana, Enrico Rossi – sono portati a strumentalizzare il pensiero dei classici".

Machiavelli e il suo Quattrocento , quello che lo storico della ‘ragion di Stato' e filosofo e politico fiorentino ha scritto e la ristampa completa delle sue opere realizzata da Bompiani e presentata oggi al Salone del Libro possono diventare però l'occasione per discutere dell'attuale fase politica italiana. Ed è quello che stamani è successo, in una tavola rotonda a cui hanno partecipato anche Massimo Cacciari e Michele Ciliberto.

Rossi è partito da Machiavelli ed è arrivato all'Europa: "Il filosofo interruppe la scrittura dei "Discorsi" per scrivere "Il Principe" e lanciare un segnale all'unità dell'Italia contro le invasioni. Rileggerlo mi fa pensare alla situazione che oggi vive l'Europa, stretta da un lato da Putin e dall'altro da Trump. In un mondo oramai organizzato per nazioni-continenti, l'Europa è il quadro di riferimento in cui si tutelano meglio gli interessi anche dei ceti popolari e dei lavoratori e la sua costruzione e difesa diventa un'idea e una questione cruciale da cui non possiamo, anche come sinistra, sottrarci".

Rossi ha poi accennato alla rilettura di Gramsci del moderno Principe, alla politica che guarda ai grandi temi e a quella che invece, a volte, si riduce ad una guerra tra bande in difesa di piccoli interessi.

A margine della presentazione ha risposto ad alcune domande sull'impegno della Regione per avvicinare i giovani alla lettura e il sostegno all'editoria: "Sono temi che in Toscana portiamo avanti da tempo – ha detto Rossi – Sosteniamo le biblioteche con risorse anche regionali. Il nostro sistema bibliotecario è avanzato, lavora in rete ed è tra i più accessibili del paese. Ma abbiamo anche politiche mirate che si rivolgono alle case editrici. Con questo spirito siamo presenti, anche quest'anno, al Salone del libro di Torino".