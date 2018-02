Le imprese straniere in Toscana mettono il turbo

Nel 2017 la percentuale di imprese straniere ha raggiunto il 13,2 per cento del totale. Senza di loro negativo il saldo tra aperture chiusure

TOSCANA — In Toscana si trova il 9 per cento del totale nazionale di imprese a guida straniera. Se in Italia se ne contano 600mila, infatti, nella regione ce ne sono 54.852. A certificarlo è l'indagine condotta da Unioncamere-InfoCamere che ha preso in considerazione i dati 2017 del registro delle imprese delle Camere di Commercio.

In estrema sintesi, i numeri svelano che la percentuale di imprenditori stranieri in Toscana è di quasi tre punti percentuali al di sopra della media italiana: 13,2 per cento su un totale di 414.353 imprese registrate contro il 9,6 per cento italiano.

Se si osserva poi il saldo tra imprese aperte e chiuse, si percepisce il peso della componente straniera. Il numero di aziende a guida straniera si è incrementato di 1.637 unità, cioè il 38 per cento dell'intero saldo annuale di imprese a livello regionale come risultato della differenza tra 5.858 aperture e 4.221 chiusure. Un saldo che, spiega l'indagine, altrimenti sarebbe stato negativo.