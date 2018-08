A Livorno nuovo blocco ospedaliero all'ex Pirelli

La Regione Toscana, il Comune di Livorno e la Asl hanno firmato l'intesa che cancella definitivamente l'ipotesi Montenero

LIVORNO — "Ora Livorno potrà avere un nuovo ospedale. Esprimo vivissima soddisfazione anche perché questa città lo merita e perché mi sarebbe dispiaciuto chiudere il mio mandato senza aver colto questo obiettivo". Questo è il commento del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi subito dopo aver firmato insieme al sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e al direttore generale della Asl Toscana nord ovest, Maria Teresa De Lauretis, l'accordo che sancisce la definitiva decadenza di quello sottoscritto nel maggio 2010 in merito al nuovo ospedale di Livorno.

La vecchia intesa prevedeva di realizzare un nuovo ospedale a Montenero. Quella nuova dà mandato ad una commissione tecnica mista, composta dai soggetti firmatari, di approfondire la percorribilità di costruire nell'area ex Pirelli un nuovo blocco per la degenza, mantenendo alcuni padiglioni più recenti dell'attuale ospedale che sono a norma". Il tutto in quanto tempo? Quattro mesi a partire da oggi.

"Mi auguro di poter arrivare, entro il 2020, a finanziare questa realizzazione. Intanto ringrazio l'assessore Saccardi, il direttore De Lauretis e il sindaco Nogarin, che ci hanno permesso di arrivare alla firma di oggi" ha detto ancora il governatore.

"La Regione vuol dare una risposta adeguata alla città di Livorno, che lo merita - ha aggiunto l'assessore al diritto alla salute Saccardi - Abbiamo superato la fase di stallo e abbiamo trovato un accordo con il quale, oltre a dare l'incarico alla commissione tecnica, abbiamo deciso di trasferire al Comune le risorse che avevamo stanziato per le opere di urbanizzazione che sarebbero state realizzate a Montenero. Questo è l'ultimo degli ospedali della Toscana rimasto davvero molto datato. Anche perché in questi anni ci siamo dotati dei quattro nuovi ospedali della Toscana del nord, abbiamo rinnovato Careggi e Santa Maria Nuova e abbiamo progetti per interventi a Torregalli e a Ponte a Niccheri, a Firenze".

"Quella di oggi è una grande giornata per la città di Livorno - sottolinea il sindaco Nogarin -. Finalmente siamo riusciti a raggiungere un'intesa che ci permetterà di riqualificare e modernizzare l'ospedale cittadino, senza bisogno di realizzare nuove costruzioni o andare a cementificare aree di pregio come quella di Montenero. Quello che mi auguro però è che da questo momento si possa cominciare a parlare di sanità e non di strutture, di contenuti più che di contenitori. Certo, l'ospedale è fondamentale, ma non tutto il sistema sanitario di una città può essere ridotto a questo. Questa è la vera sfida che abbiamo davanti per i prossimi mesi".

"Il presidente Rossi – ha detto da parte sua il direttore generale De Lauretis - si è impegnato a finanziare i lavori per l'ospedale di Livorno prima della fine del suo mandato: raccogliamo la sua sfida a presentare, entro i 120 giorni previsti dall'accordo di programma appena firmato, un nuovo progetto condiviso che possa tracciare la rotta della sanità livornese dei prossimi anni e risolvere una serie di criticità non più rimandabili".