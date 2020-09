Due casi di Covid-19 anche in Geofor

Dopo il caso in Piaggio, indagine epidemiologica della Ausl anche all'interno dell'azienda dei rifiuti. Il primo caso ha fatto emergere il secondo

PONTEDERA — In settimana la Ausl Toscana nord ovest ha condotto un'indagine epidemiologica all'interno dell'azienda Geofor, dopo che un dipendente non si è presentato al lavoro lunedì, per malattia, ed è poi risultato positivo al coronavirus. L'indagine ha fatto emergere un secondo secondo caso all'interno dell'azienda: è stato subito messo a casa e per nessun altro sarebbe stato disposto l'isolamento preventivo.

I due dipendenti stanno sostanzialmente bene, hanno spiegato dall'azienda a Il Tirreno, e starebbero continuando a lavorare in smart working.

Sempre in settimana un'altra indagine epidemiologica è stata condotta anche all'interno della Piaggio, anche qui a seguito di un caso positivo fra i dipendenti.