Isolamento preventivo per due vicaresi

Ordinanza disposta per precauzione dal sindaco su richiesta della Asl visto che i due, negativi al Covid-19, hanno avuto contatti con un caso positivo

VICOPISANO — "Ho firmato oggi, su richiesta del Servizio Igiene Pubblica della Asl Toscana Nord Ovest, una ordinanza di quarantena per un nucleo familiare di due persone che risiede nel nostro Comune" ha fatto sapere nel pomeriggio il sindaco, Matteo Ferrucci.

"Il provvedimento è stato preso a mero scopo di prevenzione - ha aggiunto il primo cittadino -, vista l'ordinanza del 28 febbraio 2020 del Presidente della Regione Toscana "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e visto cosa prevede il relativo protocollo redatto dall'Unità di Crisi della Asl Toscana Nord Ovest, in quanto i due cittadini risultano essere stati a contatto con un caso confermato di malattia infettiva da nuovo Coronavirus (COVID-19)".

Per i due, quindi, si è reso necessario disporre la misura di quarantena, con sorveglianza attiva nella loro residenza, fino al quattordicesimo giorno da quello del contatto stretto. La sorveglianza attiva viene costantemente svolta dal personale sanitario della Asl Toscana Nord Ovest. L'ordinanza è stata notificata in data odierna dalla Polizia Municipale agli interessati e prevede anche, da parte dalle forze dell'ordine, il controllo affinché venga rispettata, con eventuali sanzioni penali qualora venisse disattesa.

"Ci tengo, quindi, a precisare che attualmente non c'è il Coronavirus nel nostro Comune - ha sottolineato Ferrucci - e che non c'è alcun motivo di allarme. Le persone sottoposte alla misura stanno bene e il loro isolamento domiciliare è attuato appunto, in base alle disposizioni sopra richiamate, unicamente come garanzia di prevenzione".