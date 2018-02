Arriva la grande neve ma il gelo ha le ore contate

Il freddo siberiano tocca oggi il picco massimo. Poi l'arrivo di aria calda della Spagna porterà neve che, da giovedì pomeriggio, diventerà pioggia

FIRENZE — Il terribile Buran sta per lasciare l'Italia e porterà via con sè le temperature sottozero degli ultimi giorni. Ma proprio l'impatto fra il gelo siberiano e un fronte di aria calda in arrivo dalla Spagna genererà le condizioni per abbondanti nevicate nelle regioni settentrionali e centrali dell'Italia.

A partire da stanotte e fino a domani mattina quindi i previsori annunciano neve anche in tutta la Toscana, comprese le pianure, i fondovalle e le città. La protezione civile regionale ha annunciato un'allerta arancione.

Contemporaneamente le temperature aumenteranno e, a partire da giovedì pomeriggio, la neve si tramuterà in pioggia. Nuvole e temporali funesteranno tutto il weekend.