Ladri di gratta e vinci colti sul fatto

Autori di un colpo pochi giorni fa a Cerreto Guidi. Brillante operazione dei carabinieri che li hanno riconosciuti, pedinati e beccati

LARCIANO — I carabinieri di Empoli hanno arrestato due cittadini rumeni di 24 e 28 anni per furto aggravato in concorso con altri due connazionali di 21 e 37 anni, denunciati in stato di irreperibilità.

Dopo il furto avvenuto a Cerreto Guidi, nel Bar Centrale della Frazione Stabbia, dove tre soggetti, la notte del 20 novembre, avevano sfondato la vetrina e poi sottratto “gratta e vinci”, sigarette e denaro contante, i carabinieri avevano individuato i probabili autori grazie alle testimonianze e ai filmati della videosorveglianza della frazione e dell’esercizio commerciale.

I militari hanno rintracciato il mezzo utilizzato nel colpo e, in pochi giorni, sono risaliti all’identità degli autori.

Ieri notte i carabinieri si sono messi sulle tracce dei malviventi, pedinando l’auto che, dopo aver fatto alcuni giri tra Lamporecchio, Cerreto Guidi e Larciano, probabilmente per scegliere l’obiettivo, si è fermata in una strada ai margini del paese.

Uno è rimasto in auto ad attendere gli altri, mentre tre sono stati rintracciati dai militari quando avevano già sfondato la vetrata della Tabaccheria di Piazza Vittorio Veneto.

Il palo, alla vista dei militari, ha avvisato gli altri e tutti sono fuggiti con il sacco contenente sigarette e gratta e vinci, che è stato abbandonato durante la fuga.

Mentre una pattuglia bloccava il conducente del mezzo, gli altri militari hanno rintracciato poco dopo uno dei tre che è stato quindi condotto nell’abitazione di Lamporecchio per la perquisizione.

Lì sono stati trovati gli effetti personali dei due complici fuggiti, quasi mille euro in contanti, numerosi pacchetti di sigarette e gratta e vinci già utilizzati (circa 500).

Tra i vestiti rinvenuti e sequestrati nell’abitazione anche quelli utilizzati in altri colpi tra Cerreto Guidi, Larciano e Lamporecchio.

Nell’abitazione i giovani avevano addirittura lasciato i telefoni cellulari per evitare di essere rintracciati o ricollegati successivamente al furto.

In un cellulare erano salvate le foto dei ragazzi impegnati a grattare le schedine, mentre su alcuni fogli vi erano i conteggi delle vincite da ritirare. Dai primi accertamenti eseguiti è emerso che i ragazzi, solitamente, nel pomeriggio facevano il sopralluogo nei locali che poi colpivano durante la notte.

Il 24enne è stato portato nel carcere di Pistoia mentre il 28enne ai domiciliari nella propria abitazione di Lamporecchio. Gli altri due soggetti saranno invece denunciati in stato di irreperibilità alla Procura della Repubblica di Pistoia.