Il Carnevale vola a New York e Chicago

Il Carnevale Viareggio si presenta negli Stati Uniti con Burlamacco e Ondina da Eataly grazie ad una collaborazione con la Regione Toscana

VIAREGGIO — Le maschere simbolo del Carnevale di Viareggio arrivano a New York. Burlamacco e Ondina saranno infatti il biglietto da visita per una serie di eventi, che si svolgeranno nei negozi Eataly, per promuovere, per la prima volta in nord America, uno dei carnevali più importanti d'Europa e le specialità della Toscana.

La promozione della Regione Toscana e del Carnevale toccherà anche lo store Eataly di Chicago e andrà avanti fino al 25 febbraio, più o meno in concomitanza con le date del carnevale di Viareggio, che quest'anno si svolge dal 27 gennaio al 17 febbraio.

Come tradizione, i carri allegorici sfileranno a Viareggio ogni domenica e, come l''anno scorso, con un carro dedicato al presidente Donald Trump ci sarà un forte tema politico.