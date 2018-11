La micidiale amnesia guardata a vista dal pitbull

Un carico di 20 chili della nuova terribile droga diffusa tra i giovani è stato intercettato sull'autostrada A12. Il cane faceva la guardia nell'auto

VIAREGGIO — Si era messo in auto il pitbull per evitare guai ma si è imbattuto in una pattuglia della Polstrada che lo ha fermato a Lucca mentre stava trasferendo il carico di droga che aveva a bordo in Liguria. Protagonista della vicenda un corriere della droga 23enne di origine albanese e residente nel pisano.

Gli agenti sono stati insospettiti dall'andatura a scatti della sua auto. Sospetti che sono diventati ancora più solidi quando hanno notato nell'abitacolo della macchina il pitbull. L'animale era lì per fare la guardia ai venti chili di stupefacente che il 23enne aveva a bordo ma sono bastati dei croccantini offerti da uno dei poliziotti a intenerirlo e farlo scendere. Tanto è bastato per scoprire che la droga a bordo era la micidiale amnesia, un nuovo terribile tipo di stupefacente che i giovani usano consumare: si tratta di marijuana tagliata con metadone ed eroina. Un mix letale che provoca gravissimi danni cerebrali.

I poliziotti ne hanno trovati venti involucri da un chilo ciascuno, tutti sequestrati. Sul mercato dello spaccio avrebbero reso 250mila euro. Il corriere della droga è stato arrestato.