I Rolling Stones pubblicano il loro carro su Fb

Sul profilo Facebook ufficiale del gruppo rock è comparso un post che ritrae il carro a loro dedicato al Carnevale di Viareggio

VIAREGGIO — Un riconoscimento importante per il Carnevale quello tributato nientemeno che dai Rolling Stones che sul proprio profilo hanno pubblicato la foto del carro di Luca Bertozzi a loro dedicato nell'edizione 2018 della manifestazione.

Negli ambienti del Carnevale la comparsa del post è stata accolta come una medaglia per il giovane costruttore di carri. Insomma la Toscana è nel cuore degli Stones che l'anno scorso si sono anche esibiti in un grande concerto al Lucca Summer Festival.