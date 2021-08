Covid, quasi tutti i nuovi infetti sono under 35

Tita e Banti: «Ci siamo conosciuti per caso, orgogliosi di essere la prima medaglia d'oro mista dell'Italia»

La prevalenza dei contagi odierni è nella fascia di età fra 19 e 34 anni, e nessun positivo emerso nelle ultime 24 ore ha più di 65 anni

GROSSETO — Su 525 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Grosseto e provincia sono 18 i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 rilevati e si trovano 1 a Campagnatico, 6 a Castiglione della Pescaia, 1 a Gavorrano, 7 a Grosseto, 1 a Manciano, 1 a Monte Argentario e 1 a Roccastrada. Non si registra alcun ulteriore decesso.

I numeri arrivano col bollettino emesso quotidianamente dalla Asl Sud Est. I nuovi contagi riguardano 4 persone di età al di sotto dei 18 anni, 11 tra 19 e 34 anni, e 3 fra 50 e 64 anni. E' invece 1 il nuovo guarito.

Quanto ai ricoveri, poi, attualmente all'ospedale Misericordia di Grosseto sono accolti 14 pazienti in reparto di degenza Covid e 1 in terapia intensiva.

A livello aziendale, nell'intera Asl Sud Est sono complessivamente 99 i nuovi casi riscontrati in più dalle 14 di ieri. In tutto risultano attualmente in carico alla Asl, nel Grossetano, 383 persone positive tra cui 359 seguite al domicilio.

