L'immobile di viale Sardegna passa alla Asl

Laura Boldrini racconta la sua malattia: «Ho scoperto per caso il tumore: è stata come un'onda anomala che mi ha travolto»

​Siglato l'accordo per il passaggio di proprietà dell'edificio dalla Provincia all'ospedale delle Scotte e la Ausl Toscana Sud Est

SIENA — Potenziamento dei servizi sanitari e riqualificazione degli edifici scolastici: sono questi gli obiettivi finali del protocollo per il passaggio di proprietà dalla Provincia alla Asl e all'ospedale delle Scotte dell'immobile situato in viale Sardegna e mai utilizzato. A firmare l'intesa Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di Siena; Luigi De Mossi, sindaco di Siena; Antonio Barretta, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese; e Antonio D'Urso, direttore generale Ausl Toscana sudest.

L'immobile di proprietà della Provincia era nato con l’obiettivo di accogliere gli uffici distribuiti sulla città in una zona facilmente accessibile ma, non essendo mai stato concluso, era rimasto inutilizzato.

La struttura, una volta riqualificata, finalmente troverà ragion d'essere nel rispondere ai crescenti bisogni di spazi sanitari resi ancora più espliciti dalla pandemia di Covid dell'ultimo anno e mezzo. In particolare per dare all'Aou Senese spazi ambulatoriali di diabetologia, riabilitazione, medicina del lavoro, dermatologia, reumatologia, oculistica, otorinolaringoiatria; invece all'Ausl sudest spazi per nuovi posti letto di cure intensive e per la sede della Casa della Salute, del Consultorio e dell’associazione Medici di Medicina Generale.

I fondi ricavati dalla vendita verranno poi utilizzati dalla Provincia di Siena per riqualificare alcuni edifici scolastici.

La nuova tappa di acquisto e riqualifica dell'immobile è fissata per la stagione estiva. In caso di verifica positiva da parte della Regione dei progetti elaborati, sarà sottoscritto tra le parti un accordo di programma per definire tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e la tempistica per la realizzazione del progetto di assistenza integrata.

"Sanità e scuola sono fra le nostre priorità, pertanto continuiamo a sostenere tutte quelle iniziative e progettualità, che vanno nella direzione del loro potenziamento, nell’ottica di migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti - dichiara Giani - Il protocollo che firmiamo oggi va a rafforzare, inoltre, l’integrazione tra ospedale e territorio per una sanità pubblica che sia sempre in grado di rispondere al fabbisogno di cure e di assistenza dei nostri cittadini. È un esempio virtuoso di collaborazione tra enti e istituzioni per la riqualificazione di spazi di pubblica utilità".