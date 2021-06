L'auto lo travolge e lui resta incastrato sotto

È grave ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso l'uomo di 31 anni vittima stamani di un brutto incidente mentre era sulla sua bicicletta

PRATO — L'automobile lo travolge mentre pedala a bordo della sua bicicletta, e lui resta incastrato sotto al veicolo. È grave ed è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso l'uomo di 31 anni vittima stamani di un brutto incidente in via Piemonte, a Iolo.

L'autovettura lo ha urtato in sella alla bici. L'uomo è caduto e nel frangente è rimasto intrappolato sotto alla macchina. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per sollevare in sicurezza il mezzo ed estrarre il giovane da sotto.

A quel punto i sanitari del 118, intervenuti con 2 ambulanze, hanno potuto prendere il ferito e condurlo in pronto soccorso. Nel luogo dell'incidente sono arrivati anche gli uomini della polizia municipale e dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.