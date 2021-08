Ospedale Lotti, riaperto il reparto Covid

Ne ha dato notizia la Ausl Toscana nord ovest. Al momento sono tre le persone assistite, due di loro non erano vaccinate

PONTEDERA — L'Ausl Toscana nord ovest ha comunicato che, dopo settimane di letti vuoti, il reparto Covid dell'ospedale Lotti è tornato ad accogliere degenti. Al momento le persone assistite sono tre.

Tutte e tre non necessitano di assistenza in terapia intensiva. Due di loro, hanno specificato dall'azienda sanitaria, non erano vaccinate.

Nell'ultima settimana, da martedì 10 a lunedì 16 Agosto, sono state accertate 244 nuove positività al coronavirus da Covid-19 tra Valdera e Alta Valdicecina. Il 51% dei nuovi casi (151) riguarda persone con età inferiore ai 35 anni.

Su 1.837 nuove positività al virus rilevate nell'ultima settimana sul territorio della Ausl Tno (province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara), 1.731 riguardano non vaccinati (il 95%), 36 persone che avevano ricevuto la prima dose (2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (3%).