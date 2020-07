Truffa col bancomat, un codice e i soldi sparivano

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Smantellata in Toscana una banda di specialisti che guidava al telefono le proprie vittime nelle operazioni allo sportello. Tredici denunce

ANGHIARI — Tredici persone residenti in più regioni, in particolare in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, sono state denunciate dai carabinieri di Anghiari e Sansepolcro. Da quanto emerso, sono tutti parte di un'organizzazione che avrebbe messo a segno truffe e raggiri per diverse migliaia di euro.

Da quanto emerso, infatti, i componenti dell'organizzazione selezionavano inserzionisti online e poi, dopo averli contattati, li invitavano a recarsi al più vicino sportello bancomat. Qui, guidandoli al telefono, li convincevano a digitare un codice promettendo un rapido accreditamento del denaro. Peccato che, a quanto risulta, i soldi finissero invece sui loro conti.

Le transazioni ricostruite dai militari sono state eseguite su conti di prestanome. Il denaro, poi, era riciclato e ridistribuito su ulteriori conti dal capo dell'organizzazione. Tutti i conti sono stati chiusi dai carabinieri.