Volontari salvano i nidi delle tartarughe marine

Oltre cento persone tra operatori e volontari del Wwf in azione sulle spiagge di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Toscana

FIRENZE — L'obiettivo dell'iniziativa, che ha preso il via ad inizio giugno, è quello di individuare e mettere in sicurezza i nidi.

Oggi ricorre la giornata mondiale delle tartarughe marine e quest'anno, annuncia il Wwf, oltre al progetto Life Euroturtles, che per il terzo anno si svolge in collaborazione con altri cinque paesi del Mediterraneo, è stato avviato TartAmar Calabria.

Si tratta, precisa l'associazione del panda, di un nuovo

progetto (finanziato dalla Regione Calabria con fondi del Piano

Operativo Regionale 2014-2020), che prevede il monitoraggio

delle coste dell'alto Tirreno e Ionio cosentino, non solo

attraverso il pattugliamento mattutino delle spiagge, ma anche

mediante l'uso di droni, bici elettriche e, in via sperimentale,

anche con una vela a motore.