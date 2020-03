Baby sitter rimborsate al personale delle Asl

La Regione Toscana ha deciso di rimborsare le spese sostenute per le baby sitter ai dipendenti delle Asl con figli a casa per la chiusura delle scuole

FIRENZE — In attesa di provvedimenti del governo per aiutare le famiglie che fino al 15 Marzo si ritrovano con i figli a casa per la chiusura delle scuole (vedi qui sotto gli articoli collegati), la Regione Toscana ha deciso di rimborsare al personale dipendente delle aziende sanitarie toscane le spese sostenute per le baby sitter durante l'orario scolastico dei figli.

Il provvedimento sarà assunto dalla giunta regionale nel pomeriggio.