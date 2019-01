E45, stato di crisi regionale in Emilia Romagna

Lo ha decretato il presidente della Regione Bonaccini per i gravissimi disagi causati dalla chiusura del viadotto Puleto

BOLOGNA — Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha firmato lo stato di crisi regionale per la chiusura del tratto della E45 in cui si trova il viadotto Puleto, interdetto alla circolazione in via precauzionale dal tribunale di Arezzo per il rischio di cedimenti.

Dopo gli impegni assunti dal ministro Toninelli per attivare la viabilità alternativa, con questo provvedimento la Regione Emilia Romagna potrà fornire maggiore supporto ai territori gravemente penalizzati dal blocco della E45, strada di collegamento strategica con la Toscana.