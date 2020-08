Focolaio nella casa famiglia, altri 25 in isolamento

Praia a Mare: in volo sull' Isola di Dino. Da sogno di Gianni Agnelli a «relitto» in mezzo al mare

CARRARA — Sono, ad oggi, 25 le persone che sarebbero entrate in contatto con i 17 ospiti della struttura di accoglienza Casa Betania risultati positivi al Covid nei giorni scorsi. Tutte e 25 sono state messe in isolamento per circoscrivere il focolaio e contrastare un ulteriore espansione del contagio.

E' inoltre attivo il gruppo di sorveglianza integrato costituito dall’Asl Toscana nord ovest in tutte le zone. Si tratta di un gruppo multidisciplinare che ha il compito di intervenire in maniera tempestiva in caso di nuove positività secondo lo schema delle tre “T”: testare, trattare, tracciare. E’ formato da operatori della struttura di Igiene e sanità pubblica, delle cure primarie, dei servizi sociali, dell’infermieristica, dell’ospedale, della medicina e della pediatria di famiglia.