​Esonda il torrente Ema

I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone e con il nucleo sommozzatori per l'esondazione causata dagli acquazzoni. Allagamenti a San Polo

GREVE IN CHIANTI — Il maltempo in Toscana fa danni. Nel pomeriggio il torrente Ema si è gonfiato ed è esondato rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Figline per mettere in sicurezza l'area interessata, a San Polo in Chianti.

Sono intervenuti anche i sommozzatori del nucleo di Firenze con un altro gommone.

Sempre nel pomeriggio di oggi, una bomba d'acqua si è abbattuta sul volterrano causando gravi disagi alla viabilità e isolando molte abitazioni a causa degli allagamenti.