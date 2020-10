Covid all'assalto della Toscana, 2.765 nuovi casi

Salgono a 1.160 i ricoverati in ospedale, di cui 153 in terapia intensiva. La Toscana raggiunge l'ottavo posto in Italia per numero di casi

FIRENZE — Si impenna nuovamente la curva dell'epidemia di Covid-19 in Toscana. Nel nuovo bollettino di oggi della Regione sono stati registrati 2.765 nuovi positivi. Di questi, 2.278 sono stati identificati tracciando i contatti di casi già noti e 487 attraverso l'attività di screening.

Con 41.723 casi di infezione diagnosticati dall’inizio dell’epidemia, la Toscana sale dal nono all'ottavo posto in Italia come numerosità di casi con circa 1.119 positivi ogni 100.000 abitanti, un dato più alto della media italiana attestata sui 1.022 casi ogni 100.000 residenti. La provincia più colpita nelle ultime 24 ore è ancora quella di Firenze (834 nuovi positivi), seguita da Pisa (326) e Arezzo (302).

I nuovi positivi sono stati individuati sottoponendo al tampone 10.864 casi sospetti, di cui è risultato positivo il 25,2%. Aggiungendo i tamponi di controllo, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 17.834 test, il traguardo indicato dal presidente della Regione Eugenio Giani. A questi si aggiungono 1.262 tamponi antigenici rapidi.

L'età media dei 2.765 casi odierni è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

Oggi si registrano anche 10 nuovi decessi: 7 uomini e 3 donne con un'età media di 83,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Massa Carrara, 2 a Pisa, 2 a Livorno. Il totale delle vittime in Toscana sale a 1.320.

Ci sono anche 305 nuovi guariti che portano il totale a 13.983 (33,5% dei casi totali).

Tolti i guariti e i deceduti, gli attualmente positivi sono oggi 26.420, +10,2% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale sono 1.160 (67 in più rispetto a ieri), di cui 153 in terapia intensiva (16 in più).

Altre 25.260 persone contagiate dal Covid sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (2.383 in più rispetto a ieri, più 10,4%).

Sono invece 29.639 (1.053 in più rispetto a ieri, più 3,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 11.419, Nord Ovest 11.417, Sud Est 6.803).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 12.608 i casi complessivi ad oggi a Firenze (834 in più rispetto a ieri), 3.215 a Prato (180 in più), 3.233 a Pistoia (264 in più),

- 2.748 a Massa (168 in più), 4.271 a Lucca (264 in più), 5.263 a Pisa (326 in più), 2.812 a Livorno (237 in più),

- 3.895 ad Arezzo (302 in più), 1.886 a Siena (115 in più), 1.242 a Grosseto (75 in più).

I 1.320 i deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti: 472 a Firenze, 65 a Prato, 93 a Pistoia, 194 a Massa Carrara, 155 a Lucca, 120 a Pisa, 80 a Livorno, 64 ad Arezzo, 37 a Siena, 26 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 35,4 x100.000 residenti contro il 63,2 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (99,5 x100.000), Firenze (46,7 x100.000) e Lucca (40,0 x100.000), il più basso a Grosseto (11,7 x100.000).