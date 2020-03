Covid, 627 morti in più in Italia in 24 ore

Nuovo aggiornamento fornito dal capo della protezione civile Borrelli sulla diffusione dell'epidemia di coronavirus sul territorio nazionale

ROMA — Crescono ancora i numeri del contagio e delle vittime in Italia. Al momento 37.860 persone risultano positive al virus di cui 19.185 in isolamento e 2.655 in terapia intensiva.

I deceduti sono 4.032, 627 in più rispetto a ieri ed i guariti in totale salgono a 5.129, 689 quelli censiti oggi.

La Protezione Civile ha spiegato, in ogni caso, che il numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Ecco i casi, regione per regione

- LOMBARDIA 15.420

- EMILIA ROMAGNA 5.089

- VENETO 3.677

- PIEMONTE 3.244

- MARCHE 1.844

- TOSCANA 1.713

- LIGURIA 1.001

- LAZIO 912

- CAMPANIA 702

- FRIULI VENEZIA GIULIA 555

- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 600

- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 530

- PUGLIA 551

- SICILIA 379

- ABRUZZO 422

- UMBRIA 384

- VALLE D'AOSTA 257

- SARDEGNA 288

- CALABRIA 201

- MOLISE 39

- BASILICATA 52