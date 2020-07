Covid, 4 casi nello stesso paese, 2 sono bimbi

Coronavirus, Zaia: «Siamo passati da rischio basso a elevato, non so a chi fare i complimenti sinceramente»

Dopo alcune settimane trascorse senza registrare nuovi casi positivi, nel paese del Valdarno ne sono stati individuati quattro, fra cui i due piccoli

CASTELFRANCO-PIANDISCO' — Dopo il nuovo caso positivo di coronavirus annunciato ieri dall'Azienda sanitaria Toscana sud est, oggi il sindaco Enzo Cacioli ha reso noto che nel territorio comunale sono stati accertati altri tre casi di contagio. Oltre all'uomo di 49 anni che ha scoperto di aver contratto il virus quando si è recato in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico, sono risultati positivi al test una donna e due bambini. Si tratta di una giovane di 32 anni che mostra sintomi lievi dell'infezione, di un bimbo di due anni e di uno di sette. Non è stato precisato al momento se vi siano vincoli di parentela tra queste persone.

“Dopo settimane di silenzio, il virus ha colpito quattro persone nel nostro comune - ha detto in un video messaggio postato su Facebook il primo cittadino di Castelfranco-Piandiscò - Il rischio Coronavirus c’è sempre e l’attenzione va tenuta alta".

Ieri la Asl Toscana sud est ha reso noto che è risultato positivo al Covid anche un ragazzo di 17 anni a Grosseto.

Sono circa 350 i bambini e i ragazzi al di sotto dei 19 anni che sono risultati positivi al Covid-19 dall'inizio dell'infezione.