Danni ai tubi del gas, evacuato un isolato

Durante alcuni lavori di scavo è stata danneggiata una conduttura in media pressione. Fatti allontanare i lavoratori delle aziende presenti in zona

SANTA CROCE SULL'ARNO — I vigili del fuoco di Castelfranco stanno intervenendo, a partire dalle ore 12,30 circa, in via del Trebbio Nord per una significativa fuga di gas metano da una tubazione in media pressione.

Secondo quanto accertato, nel corso di uno scavo del terreno è stato danneggiato il tubo di alimentazione della rete cittadina del gas metano. I vigili del fuoco hanno provveduto ad interrompere ed evacuare alcune attività lavorative della zona, interrompere il flusso di energia elettrica e interdire al traffico via Campania e via del Trebbio Nord, nella zona industriale a nord di Santa Croce.

Sul posto oltre a personale Enel, personale di Toscana energia per la riparazione del danno e gli agenti della polizia municipale.