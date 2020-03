Covid-19 a Rio, famiglia in isolamento

Il Comune di Rio fa sapere che è stato disposto l'isolamento domiciliare per il nucleo familiare dell'uomo positivo al Covid-19

RIO — Il Comune di Rio in una nota fa sapere che il sindaco Marco Corsini ha firmato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 Marzo, l'ordinanza di isolamento domiciliare destinata all'intero nucleo familiare del paziente di 77 anni di Rio Marina che è risultato positivo al Covid-19. Inoltre si apprende che l'uomo si trova in isolamento presso la sua abitazione.

L'ordinanza, si legge nella nota del Comune di Rio, è emessa, a seguito del provvedimento di prescrizione terapeutica dell’Area Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e obbliga i destinatari a sottoporsi alla misura della quarantena presso la propria residenza.

Tutte le persone oggetto dell’ordinanza sono sottoposte alla sorveglianza attiva del personale sanitario della Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

E' in corso la valutazione della rete dei contatti sociali che dovrebbe essere molto limata come spiega il sindaco di Rio in un video di aggiornamento sulla pagina Facebook del Comune (vedi qua sotto).