Una atleta elbana tricolore di triathlon

La giovanissima Caterina Pagnini vince a Rimini il trofeo CONI nella combinata fra salto in alto, 60 metri piani e lancio del vortex

PORTO AZZURRO — Caterina Pagnini, tredicenne di Porto Azzurro tesserata per l'Atletica Elba, è la nuova campionessa italiana di triathlon atletico. La giovane elbana ha partecipato in rappresentanza della Regione Toscana a Rimini al trofeo CONI, vincendo nella finale nazionale riservata agli under 14.

Il Trofeo CONI è la più grande manifestazione sportiva in Italia under 14 che ha coinvolto oltre 3900 atleti di 45 discipline sportive, tra cui 35 federazioni e 10 discipline associate. Due le rappresentative delle comunità italiane all'estero, ovvero arriveranno ragazzi dal Brasile e dal Canada. Si tratta della quinta edizione, dopo quelle di Caserta, Lignano Sabbiadoro, Cagliari e Senigallia, di una manifestazione che viene definita come l'Olimpiade Italiana Under 14

Caterina Pagnini si è laureata campionessa italiana grazie ai risultati ottenuti nelle tre gare di salto in alto, lancio del vortex e velocità 60 metri piani.