In arrivo pioggia e temporali, scatta l'allerta

La Protezione civile regionale ha emesso l'allerta per maltempo con temporali previsti soprattutto nel sud della Toscana e sull'Arcipelago.

FIRENZE — La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali anche forti sul centro e sud della Toscana a partire dalle ore 18 di oggi, lunedì 18 maggio e per tutta la giornata di domani, martedì, fino alla mezzanotte. Il maltempo che sta arrivando sulla Toscana è causato da una perturbazione in formazione sul Tirreno che persisterà fino a domani.

Dal tardo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani saranno possibili rovesci e locali temporali, più probabili sul sud della regione e sull'Arcipelago toscano.

Nella mattinata di domani invece è prevista l'attenuazione del maltempo mentre dal pomeriggio sono nuovamente attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle zone centro meridionali e orientali della regione. Potranno essere possibili anche colpi di vento e grandinate.