Sciopero, commissione di garanzia chiede la revoca

L'Azienda Usl Toscana nord ovest rende nota la richiesta che riguarda lo sciopero della sanità all'isola d'Elba proclamato da Cisl, Uil e Fials

PORTOFERRAIO — La commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato le organizzazioni sindacali interessate (Cisl, Uil e Fials) alla revoca dello sciopero proclamato per mercoledì 15 Maggio riservato al personale del comparto sanitario dell’Isola d'Elba.

Tale proclamazione, come spiega l'Azienda Usl Toscana nord ovest in una nota, a giudizio della commissione, viola la regola della “rarefazione oggettiva”, che prevede un intervallo minimo di 10 giorni tra uno sciopero intercategoriale e uno di ambito minore in considerazione della giornata di astensione dal lavoro già proclamata per venerdì scorso, 10 Maggio, da Usb Pubblico Impiego.